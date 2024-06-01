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MLB／猛！賈吉雙響砲5月炸14轟 獨享全壘打王寫狂紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉5月真的打瘋了，今天又敲出單場雙響砲，單月轟出14發，以20轟甩開眾人獨居全壘打王。 路透
賈吉5月真的打瘋了，今天又敲出單場雙響砲，單月轟出14發，以20轟甩開眾人獨居全壘打王。 路透

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）在5月的表現只有「瘋狂」可形容，在今天（美國時間5月31日）敲出單場雙響砲，單月轟出14發，以20轟甩開眾人獨居全壘打王，5月長打數並列史上最多，還寫下多項瘋狂紀錄。

洋基今天以6：2擊敗巨人隊，3局上賈吉的3分砲就為洋基逆轉比數，6局上又炸出一發陽春砲，洋基該局攻下3分奠定勝利基礎，賈吉加上首打席的一壘安打，總計4打數3安打、4分打點。

賈吉成為本季第一位達成20轟的球員，4月陷入低潮的他靠5月表現瘋狂超車，將太空人隊塔克（Kyle Tucker）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）的18轟擠到第二。

賈吉成為洋基隊史第一位在單月敲出14轟加上12支二壘安打的球員，原紀錄是1930年賈里格（Lou Gehrig）在7月時的12轟、12支安打；大聯盟史上則是第2位單月14轟、12支以上二壘打的球員，前一人是1995年8月貝爾（Albert Belle）的14轟、13支二壘打。

而賈吉在5月敲出26支長打，與1921年老虎隊柯布（Ty Cobb）並列大聯盟史上第一；洋基隊史單月最多長打，賈吉則與貝比魯斯（Babe Ruth）並列史上第3，僅次於1937年7月狄馬喬（Joe DiMaggio）31支、1930年7月賈里格29支。

洋基 賈吉

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