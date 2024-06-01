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MiLB／李灝宇連3場雙安手感佳 鄭宗哲4打數敲1安

中央社／ 台北1日電
旅美老虎隊小聯盟2A野手李灝宇近期出賽維持手感，今天單場敲2安，連6場敲安、近3場單場都敲雙安。 截圖自Erie SeaWolves X
旅美老虎隊小聯盟2A野手李灝宇近期出賽維持手感，今天單場敲2安，連6場敲安、近3場單場都敲雙安。 截圖自Erie SeaWolves X

旅美老虎隊小聯盟2A野手李灝宇近期出賽維持手感，今天單場敲2安，連6場敲安、近3場單場都敲雙安；海盜隊野手鄭宗哲今天4打數也有1支安打。

美國職棒小聯盟底特律老虎隊2A今天與舊金山巨人隊交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打3棒、守二壘，李灝宇1局上敲出右外野方向安打，3局上敲出內野滾地球形成雙殺。

李灝宇6局上敲出游擊方向滾地球出局，9局上敲出右外野方向安打，今天單場4打數敲出2支安打，賽後打擊率2成63，近期連6場出賽敲安；老虎隊今天團隊敲出7支安打但沒能攻下分數，終場以0比2吞敗。

匹茲堡海盜隊2A今天與波士頓紅襪隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局下敲出二壘方向滾地球出局，3局下敲出游擊方向滾地球出局，6局下1人出局後敲出右外野方向安打。

鄭宗哲8局下選到四壞保送上壘，9局下吞下三振，今天總計4打數敲出1支安打，吞下1次三振、有1得分，賽後打擊率2成11；兩隊今天鏖戰至延長賽10局，海盜隊以6比8吞敗。

海盜 鄭宗哲

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