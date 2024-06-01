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MiLB／驚悚！藍鳥3A捕手遭揮棒擊中頭部送醫 比賽即刻裁定
小聯盟3A場上今天出現驚悚畫面，藍鳥3A捕手亨利（Payton Henry）第7局被打者揮棒擊中左耳後腦附近，當場倒地警急送醫，兩隊達成協議比賽直接裁定結束。
這場在大都會隊3A主場進行的比賽，驚悚畫面出現在7局下，輪到大都會3A三壘手雷耶斯（Pablo Reyes）打擊，他在揮棒後球棒擊中亨利的頭部，他當場痛苦倒地，全場一片靜默，不少場上選手都單膝跪地緊盯他的狀況。
藍鳥3A防護員及總教練坎戴爾（Casey Candaele）在亨利的身邊確認狀況後，最終出動擔架，亨利被球車載離球場送醫，兩隊教頭與裁判討論後，決定比賽提前裁定，由大都會3A以4：2贏球。
藍鳥3A隨後也更新亨利的狀況，「亨利已被送往當地醫院檢查，目前意識清楚且能做出反應。」藍鳥3A雖然因裁定輸掉這場比賽，但外界認同這項決定，紛紛留言：「輸了這場比賽一點都不重要，請為亨利祈禱。」
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