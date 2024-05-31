MLB／賈吉5月12轟衝上全壘打王 洛登QS卻斷球隊大紀錄
洋基隊今天以8：3擊敗天使隊，拿下2連勝，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出他的5月第12轟，以18轟並列大聯盟全壘打王，而洛登（Carlos Rodon）雖繳出6局失3分的優質先發，但也讓洋基隊中斷一項大紀錄。
賈吉在4局上從山多瓦（Patrick Sandoval）手中轟出的2分砲，幫助洋基隊逆轉比數，也讓他與太空人隊塔克（Kyle Tucker）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）並列全壘打榜第一。
很難想像賈吉4月時還處在低潮，甚至在洋基主場被自家球迷噓，但5月卻打出打擊率3成55、上壘率4成79、長打率0.871的優異成績，共敲出12轟、23分打點。
除了賈吉外，洋基隊也在7局上攻下5分大局，靠得是索托（Juan Soto）的清壘三壘打，另外2分都是前面滿壘時選到四壞保送擠回的分數。
洋基先發投手洛登前6局僅被歐霍普（Logan O'Hoppe）敲出陽春砲失分，但7局下續投卻因保送、安打，再被皮拉（Kevin Pillar）敲出二壘打而掉分，1人都沒抓到就退場，接手的隊友在2出局後被敲安打，再讓洛登多掉1分。
洛登數據上是6局被敲3支安打、失3分，雖然仍拿下本季第7勝，但也讓洋基隊「連16場先發投手都投滿5局以上、失2分以下」的紀錄中斷，這已經是1893年以來大聯盟最長紀錄。
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