MLB／霸榜！美媒列道奇擊球初速前15 只有1名不是大谷翔平
道奇隊日籍球星大谷翔平經常展現恐怖怪力，美媒列出本季道奇隊擊球初速前15名，大谷竟幾乎霸榜。
道奇除大谷外，還有貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）等強打。不過美媒《Codify》列出道奇擊球出速前15名，只有第14名出現其他球員名字，是赫南德茲（Enrique Hernandez）的112.7英里擊球初速。
第一名是大谷翔平締造的119.2英里（約191.8公里），台灣時間4月28日他面對高中學長菊池雄星擊出這球，這也是大谷生涯最強勁安打。
大谷翔平本季出賽55場，累積73安、14轟、38分打點、13盜壘，打擊率0.330，整體攻擊指數（OPS）1.010。大谷近日陷入小低潮，昨天才敲出近10場第1轟，OPS已經被洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）反超，落居第2名。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言