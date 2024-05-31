MLB／霸榜！美媒列道奇擊球初速前15 只有1名不是大谷翔平

道奇隊日籍球星大谷翔平經常展現恐怖怪力，美媒列出本季道奇隊擊球初速前15名，大谷竟幾乎霸榜。

道奇除大谷外，還有貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）等強打。不過美媒《Codify》列出道奇擊球出速前15名，只有第14名出現其他球員名字，是赫南德茲（Enrique Hernandez）的112.7英里擊球初速。

第一名是大谷翔平締造的119.2英里（約191.8公里），台灣時間4月28日他面對高中學長菊池雄星擊出這球，這也是大谷生涯最強勁安打。

大谷翔平本季出賽55場，累積73安、14轟、38分打點、13盜壘，打擊率0.330，整體攻擊指數（OPS）1.010。大谷近日陷入小低潮，昨天才敲出近10場第1轟，OPS已經被洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）反超，落居第2名。