MLB／馬林魚與遊騎兵交易 南韓投手高祐錫遭DFA

馬林魚與遊騎兵隊今天進行交易，用現金換回日前被指定讓渡（DFA）的29歲右投安德森（Shaun Anderson），為騰出40人名單位置，南韓右投高祐錫遭馬林魚DFA。

前韓職LG雙子隊終結者高祐錫休賽季挑戰大聯盟，與教士隊簽下2年450萬美元合約。沒想到他在熱身賽表現不理想，開季從小聯盟出發，教士後來發動交易向馬林魚換回打擊王阿拉斯（Luis Arraez），高祐錫成為包裹前往馬林魚。

高祐錫始終無法獲得大聯盟登板機會，在馬林魚3A出賽7場，主投9局投出3K和2保送，被敲9安失3分，防禦率3.00。據「MLB TR」統計，高佑錫在韓職三振率高達30.2%，在小聯盟3A只有8.3%。

高祐錫被馬林魚DFA後，馬林魚有一周時間決定是否交易他，或讓其他球隊選走，如果沒獲得青睞，他將繼續在3A打拚。