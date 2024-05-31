聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／馬林魚與遊騎兵交易 南韓投手高祐錫遭DFA
馬林魚與遊騎兵隊今天進行交易，用現金換回日前被指定讓渡（DFA）的29歲右投安德森（Shaun Anderson），為騰出40人名單位置，南韓右投高祐錫遭馬林魚DFA。
前韓職LG雙子隊終結者高祐錫休賽季挑戰大聯盟，與教士隊簽下2年450萬美元合約。沒想到他在熱身賽表現不理想，開季從小聯盟出發，教士後來發動交易向馬林魚換回打擊王阿拉斯（Luis Arraez），高祐錫成為包裹前往馬林魚。
高祐錫始終無法獲得大聯盟登板機會，在馬林魚3A出賽7場，主投9局投出3K和2保送，被敲9安失3分，防禦率3.00。據「MLB TR」統計，高佑錫在韓職三振率高達30.2%，在小聯盟3A只有8.3%。
高祐錫被馬林魚DFA後，馬林魚有一周時間決定是否交易他，或讓其他球隊選走，如果沒獲得青睞，他將繼續在3A打拚。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言