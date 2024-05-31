MLB／因休10天被打爆？今永昇太否認並解釋原因

小熊隊日籍左投今永昇太昨天面對釀酒人隊，主投4.1局狂失7分，苦吞本季首敗。他賽後受訪時強調與休息10天無關，投不好的原因是指叉變速球失靈。

今永主投4.1局只投出1K和1保送，被敲8安，包含2發全壘打，失掉7分，防禦率從賽前0.84升至1.86，失去大聯盟防禦率王寶座。今永總共投81球，36顆四縫線速球、34顆指叉變速球、6顆曲球及5顆橫掃球。

相隔10天再度登板，今永強調這不是問題，恢復時間很好且訓練強度高，他懊悔沒投出好表現，辜負教練期待。今永也提到，「我沒丟到理想的位置，這場比賽變速球投不好，對方做出調整，我今天投球沒保持一致性。」

小熊總教練康索（Craig Counsell）則稱讚釀酒人打線，「他們鎖定失投球，把球打向空中，對今永昇太來說，這是一個不太好的夜晚。」