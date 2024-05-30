MLB／繳8局好投創洋基隊史紀錄 火球男吉爾再度感謝柯爾

洋基打線今天面對天使隊熄火，不過火球男吉爾（Luis Gil）威風八面，主投8局狂飆9K只失1分，幫助洋基以2：1險勝，吉爾摘下先發6連勝，防禦率降至1.99。

7下吉爾被天使捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）夯陽春砲掉分，主投8局創個人生涯新高，投出9K和1保送，只被敲2安失1分。

吉爾5月主投38.2局，狂飆44K，防禦率0.70，成為洋基隊史首位單月至少40K，防禦率0.75以下的投手。近6戰先發都投滿6局，失分控制在1分以內，成為隊史第2人，上一位是1972年的凱萊（Steve Kline）。

吉爾受訪時直言對自己的表現並不驚訝，「需要付出很多努力才能走到這一步，這是我真正想做到的事。當你能將球控制在好球帶，就會有好事發生。」吉爾也再度感謝老大哥柯爾（Gerrit Cole），「我之前提到有柯爾在身邊，能傾聽他給我的建議，理解隊友們傳達給我的訊息，讓我有能力完成任務，這真的很棒。」

洋基打線本場卡彈，佛度戈（Alex Verdugo）4上轟出陽春砲先馳得點，7上沃爾普（Anthony Volpe）擊出三壘安打，因對手傳球失誤跑回本壘。沃爾普單場5支2，連續安打場次推進到第21場，是本季大聯盟最佳紀錄。