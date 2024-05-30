MiLB／莊陳仲敖升高階1A 李灝宇5月第5轟出爐

台灣旅美奧克蘭運動家1A投手莊陳仲敖今天被球團升上高階1A，將往更高的層級邁進；底特律老虎2A內野手李灝宇則扛出單月的第5支全壘打。

原先效力於美國職棒小聯盟運動家1A的莊陳仲敖，日前才登板對戰西雅圖水手1A，主投3.2局飆出7次三振，失掉1分責失分、吞下本季第2敗，賽後防禦率1.67，表現獲得球團青睞，在今天確定升上高階1A，持續朝向更高層級邁進。

老虎2A李灝宇今天先發打第3棒、擔任二壘手，首打席在三壘有人情況下，擊出帶有1分打點的高飛犧牲打，雖然第2打席吞下三振，但在第3打席從投手克魯茲（Jose Cruz）手中敲出左外野2分砲，不僅是本季第6轟出爐，同時是5月的第5轟。

接下來，李灝宇再補上左外野平飛安打，第5打席則是二壘滾地球出局，此役總計4打數2安打，貢獻3分打點，另有1得分，打擊率微升至2成51，也幫助老虎2A以8比3獲勝。