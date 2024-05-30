MLB／休10天害的？ 今永昇太狂失7分丟防禦率王還吞首敗

小熊隊日籍左投今永昇太休息10天後，終於再度登板面對釀酒人隊，沒想到他只投4.1局就狂失7分，防禦率飆漲至1.86，小熊最終也以6：10輸球，今永苦吞本季首敗。

今永首局就被釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）夯兩分砲，3下釀酒人火力全開，單局敲5安灌進5分，包含帕金斯（Blake Perkins）的兩分砲。

今永4下回穩投出三上三下，5下先解決葉力奇，但面對亞當斯（Willy Adames）投出保送，隨後就被換下場休息。今永本場用81球投4.1局，只投出1K和1保送，被敲8安（2轟），失7分，不只吞下本季首敗，也丟掉大聯盟防禦率王寶座。

目前大聯盟防禦率王是皇家隊右投盧戈（Seth Lugo），今天帶領皇家以6：1打敗雙城後，戰績推升至9勝1敗，防禦率1.72。第二名是費城人左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），戰績也是9勝1敗，防禦率1.75；今永則是5勝1敗，防禦率1.86，排名第3。