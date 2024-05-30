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MLB／挨大谷一轟崩潰…羅培茲怒丟手套說大都會最爛被DFA

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會後援投手羅培茲挨大谷全壘打後行為失控，把手套丟上觀眾席。 截圖自影片
大都會後援投手羅培茲挨大谷全壘打後行為失控，把手套丟上觀眾席。 截圖自影片

大都會隊今天以3：10輸給道奇隊，後援投手羅培茲（Jorge Lopez）在8局上挨了大谷翔平一發2分砲，更因與三壘審起爭議，怒躑手套到觀眾席，離譜行為讓大都會直接將他放入指定讓渡（DFA）名單，羅培茲則怒噴大都會是「最爛球隊」。

大都會今天輸球後，距離5成勝率已經落後11場，游擊手林多（Francisco Lindor）賽後特別為此召開僅限球員的閉門會議，討論了約40分鐘。

羅培茲則是將憤怒呈現在球場上，他在8局上登板後先丟掉1分，又被大谷敲出全壘打，接著面對弗里曼（Freddie Freeman）投到1好3壞，卻因向三壘審抗議出棒過半與否的判決，將球帽怒摔在地上，也被驅逐出場。

羅培茲退場時更氣到將手套投到觀眾席，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）直言這是「無法接受的行為」，賽後也與棒球營運總裁史登斯（David Stearns）一同找羅培茲談話。

羅培茲賽後被媒體問到此事時，他說自己並不後悔，甚至直言大都會是「整個大聯盟最爛球隊」，被追問是否真的覺得如此？羅培茲說：「看起來就是這樣，不是嗎？」

而大都會也不容忍羅培茲的行為，決定將他放進指定讓渡名單，外界也預期讓渡期限過後，就會與羅培茲分道揚鑣。

大谷翔平 大都會 林多

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