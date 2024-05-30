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MLB／達比修有3局退場本季最短 教頭：大腿緊繃

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日籍投手達比修有先發僅投3局失3分承擔敗投，本季最短局數提前退場。 法新社
日籍投手達比修有先發僅投3局失3分承擔敗投，本季最短局數提前退場。 法新社

教士隊今天以1：9敗給馬林魚隊，日籍投手達比修有先發僅投3局失3分承擔敗投，本季最短局數提前退場的原因，總教練席爾特（Mike Shildt）解釋是大腿後側緊繃。

達比修有挑戰與野茂英雄並列的美日通算201勝，但面對賽前19勝37敗的馬林魚隊，首局就被敲2安浮現不安定，2局上又被敲出3支安打而丟掉2分，3局上則是因隊友失誤失分。

達比修有3局投完用66球就退場休息，被敲6支安打，丟掉3分有2分責失，席爾特賽後解釋，達比修有大腿感到緊繃，「狀況不嚴重，只是他感覺有點怪怪的。」接下來預計會接受進一步檢查，「會不會缺席下場出賽目前還不確定。」

達比修有退場後，馬林魚隊又攻下6分，而教士隊僅僅靠金河成在3局下的陽春砲拿下分數。

教士 達比修有 馬林魚

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