MLB／美媒好奇1禮貌動作 今永昇太曝從小養成因投球時鐘改變

今永昇太本季在大聯盟繳出亮眼成績單,除投球表現受人注目外,場上的一個禮貌動作也被注意到,他近日接受節目訪問時,解釋做這動作的原因。

今永昇太接過主審丟過來的球時,會將手放在帽沿上,並微微低頭致意。《The Pat McAfee Show》節目主持人麥卡菲(Pat McAfee)詢問今永,「這是你從日本帶來的習慣?日本很常見嗎?是不喜歡與裁判說話才這樣做?」

對此今永表示,「在日本摘帽向對方鞠躬是一項傳統,我從小就在這種文化下學習並長大,進職棒後也是這樣做。另外,我不討厭裁判。」今永還透露,其實每次都想完整做完脫帽敬禮動作,但因為怕投球超時,所以改用摸帽沿方式致意。主持人聽到這個回答後也笑出來。

今永本季與小熊隊簽下4年5300萬美元合約,先發9場拿到5勝0敗,防禦率僅0.84,是防禦率從1913年列入正式紀錄後,生涯前9場先發數字最低的投手,今永預計明天面對釀酒人隊先發登板。

Continuing #AAPIHeritageMonth with a look at Shota Imanaga's electric start to his MLB career (9 GS, 0.84 ERA)! ⚡️@Cubs | #YouHaveToSeeIt pic.twitter.com/qkiK9A158L