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MLB／美媒好奇1禮貌動作 今永昇太曝從小養成因投球時鐘改變

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太。 法新社
今永昇太。 法新社

今永昇太本季在大聯盟繳出亮眼成績單，除投球表現受人注目外，場上的一個禮貌動作也被注意到，他近日接受節目訪問時，解釋做這動作的原因。

今永昇太接過主審丟過來的球時，會將手放在帽沿上，並微微低頭致意。《The Pat McAfee Show》節目主持人麥卡菲（Pat McAfee）詢問今永，「這是你從日本帶來的習慣？日本很常見嗎？是不喜歡與裁判說話才這樣做？」

對此今永表示，「在日本摘帽向對方鞠躬是一項傳統，我從小就在這種文化下學習並長大，進職棒後也是這樣做。另外，我不討厭裁判。」今永還透露，其實每次都想完整做完脫帽敬禮動作，但因為怕投球超時，所以改用摸帽沿方式致意。主持人聽到這個回答後也笑出來。

今永本季與小熊隊簽下4年5300萬美元合約，先發9場拿到5勝0敗，防禦率僅0.84，是防禦率從1913年列入正式紀錄後，生涯前9場先發數字最低的投手，今永預計明天面對釀酒人隊先發登板。

今永昇太

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