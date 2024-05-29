MLB／承認黑人聯盟數據！「黑人貝比魯斯」吉布森成多項打擊紀錄第1人
大聯盟今天正式宣布承認黑人聯盟紀錄，傳說中打出800轟的「黑人貝比魯斯」吉布森（Josh Gibson）將成為大聯盟多項打擊紀錄保持人，引發球迷熱烈討論。
2020年大聯盟就宣布承認黑人聯盟是大聯盟一部分，會將所有數據算進大聯盟官方紀錄，不過黑人聯盟數據不完整，需要時間檢視，如今終於把7大黑人聯盟數據算進來。
這些新數據將改寫聯盟歷史紀錄，根據「今日美國」報導，吉布森雖號稱敲出過800發全壘打，但目前被承認的還不到250支。不過大聯盟承認他打擊率0.372，超越柯布（Ty Cobb）成史上第1，生涯長打率0.718和整體攻擊指數（OPS）1.177也超越「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）成史上第1。
吉布森1943年打擊率0.446，超越達菲（Hugh Duffy）1894年的0.440，成單季最高打擊率紀錄。吉布森1937年長打率0.974，取代邦茲（Barry Bonds）2001年0.863成史上第1，邦茲的原紀錄將退至第5名。
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）發聲明表示，「這個倡議的重點是，確保未來球迷能接觸到黑人聯盟的統計數據和里程碑。他們在場上的成就，將成為了解這段美國勝利歷史的大門，以及羅賓森（Jackie Robinson，現代大聯盟首位黑人球員）1947年在道奇隊完成首秀的過程。」
吉布森的曾孫肖恩（Sean Gibson）則表示，「現在聽到吉布森的名字時，不只是黑人聯盟最偉大的球員之一，也是所有時代中最偉大的球員之一。這是黑人聯盟數據，也是大聯盟數據，不僅對吉布森家族意義重大，還代表2300名沒有機會在大聯盟出賽的黑人聯盟球員。」
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