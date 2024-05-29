MLB／大谷翔平5支0讓出打擊王 雙重賽第2場休兵有原因
道奇隊與大都會之戰因日前下雨延期，今天改打雙重賽，日本球星大谷翔平在首戰5打數繳白卷，第2場乾脆休兵，總教練羅伯茲（Dave Roberts）連代打都不準備讓他上，原因是要讓先前被砸中的左大腿休息一下。
道奇與大都會隊的雙重賽首戰就打到延長賽10局，才由道奇隊以5：2帶走勝利，大谷翔平此戰打好打滿，不過第1局、第10局都遭到三振，另外3打席都敲出滾地球出局。
大谷翔平在美國時間16日時的打擊率是3成60，但該役在一壘時被牽制球砸中左腿，之後打擊率一路下滑，加上今天5打數0安打，打擊率來到3成29，讓他丟掉打擊率王的位置，最近5場比賽22打數3安打，打擊率僅1成36。
羅伯茲決定讓大谷翔平在休息45分鐘後開打的第2戰休兵，「讓他大腿熱了又冷掉後再出場不太合理。」基於這點讓大谷休息，就連代打可能性都打槍，「他不會上場。」
大谷翔平昨天談到大腿傷勢時曾表示，「對於揮棒的影響沒那麼大，確實不在最好的狀態，但對於軸心腳的影響不大。」他也認為每一天大腿的狀況都有變得更好。
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