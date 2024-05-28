MLB／願再度為日本戰經典賽 大谷翔平：維持頂尖才能被選進

大谷翔平在2023年世界棒球經典賽，帶領日本武士隊奪冠，感動無數棒球迷。大谷今天受訪時表示，希望能參加下一屆經典賽。

大谷翔平去年在經典賽展現超狂二刀流，幫日本奪下隊史第3冠，他去年動手肘手術，最快2025年重返投手丘，沒意外的話，能在2026年經典賽再度展現二刀流。

大聯盟官方先前宣布2026年世界棒球經典賽，場地包含日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與邁阿密。大谷受訪時被問到經典賽參加意願，他謙虛表示，「現在我是這樣想的，希望能參賽，但這不是我想參加就能參加的地方，我會努力維持頂尖水準，才有機會被選進。」

大谷本季以指定打擊身分出賽53場，累積13轟35打點13盜壘，打擊率0.336，整體攻擊指數（OPS）1.024，有機會角逐國聯年度MVP。