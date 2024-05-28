MLB／首次返釀酒人主場遭球迷狂噓 小熊教頭：玩得開心就好

曾帶領釀酒人隊9年的名教頭康索（Craig Counsell），休賽季簽下5年4000萬美元破紀錄合約轉戰小熊隊。今天是他轉隊後首度重返釀酒人主場，沒想到遭球迷噓聲伺候。

小熊與釀酒人展開4連戰，首戰湧入4萬1882名滿場觀眾，釀酒人球團為感謝康索過去9年的貢獻，準備致敬影片在賽前播放，但主場球迷們卻不留情面，發出噓聲。

Brewers fans with some of the loudest boos you’ll ever hear during Craig Counsell’s tribute video pic.twitter.com/M1nufh2PgK — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2024年5月27日

對於球迷們的噓聲，康索大方表示，「歡呼或噓我隨便啦！這就是球迷們該做的事，只要玩得開心就好。今天是陣亡將士紀念日（美國法定假日），你們今天不用工作，我們一起好好享受吧！」

小熊左投史提爾（Justin Steele）繳出個人本季代表作，主投7局狂飆8K無失分。不過亞當斯（Willy Adames）8下夯出逆轉三分砲，助釀酒人單局灌進5分，終場以5：1帶走勝利。亞當斯受訪時表示，「我們都期待這個系列賽，因為面對小熊總是很激烈，特別是這是康索離開後第一次回來。在這種氣氛下比賽真是太好了，我希望每晚都能有這種氛圍。」