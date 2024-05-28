快訊

前刑大隊長林明佐貪汙洩密...檢第三波搜索 博弈老闆、前記者收押

韓式甜點「扁可頌」爆紅賣進台灣超商、麵包店 一票人喊邪門歪道：包包就有

綠營反國會改革為何矛頭都對準黃國昌？關鍵只有一個字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／首次返釀酒人主場遭球迷狂噓 小熊教頭：玩得開心就好

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊教頭康索(左)。 美聯社
小熊教頭康索(左)。 美聯社

曾帶領釀酒人隊9年的名教頭康索（Craig Counsell），休賽季簽下5年4000萬美元破紀錄合約轉戰小熊隊。今天是他轉隊後首度重返釀酒人主場，沒想到遭球迷噓聲伺候。

小熊與釀酒人展開4連戰，首戰湧入4萬1882名滿場觀眾，釀酒人球團為感謝康索過去9年的貢獻，準備致敬影片在賽前播放，但主場球迷們卻不留情面，發出噓聲。

對於球迷們的噓聲，康索大方表示，「歡呼或噓我隨便啦！這就是球迷們該做的事，只要玩得開心就好。今天是陣亡將士紀念日（美國法定假日），你們今天不用工作，我們一起好好享受吧！」

小熊左投史提爾（Justin Steele）繳出個人本季代表作，主投7局狂飆8K無失分。不過亞當斯（Willy Adames）8下夯出逆轉三分砲，助釀酒人單局灌進5分，終場以5：1帶走勝利。亞當斯受訪時表示，「我們都期待這個系列賽，因為面對小熊總是很激烈，特別是這是康索離開後第一次回來。在這種氣氛下比賽真是太好了，我希望每晚都能有這種氛圍。」

小熊 釀酒人

相關新聞

MLB／想念另一個自己 大谷透露投球復健進度球速已達80哩

本季投手角色「封印」中，大谷翔平坦言：「要說想不想念投球，當然是很想念。」他透露目前復健進度，每次練投大約60到70球，...

MLB／最惡裁判赫南德茲即將退休 本季曾1場判錯18球

大聯盟最惡裁判赫南德茲（Ángel Hernández）即將從賽場上告別，「今日美國」報導62歲的他將在明天退休，本...

MLB／首次返釀酒人主場遭球迷狂噓 小熊教頭：玩得開心就好

曾帶領釀酒人隊9年的名教頭康索（Craig Counsell），休賽季簽下5年4000萬美元破紀錄合約轉戰小熊隊。今天是他轉隊後首度重返釀酒人主場，沒想到遭球迷噓聲伺候。 小熊與釀酒人展開4連戰

MLB／最爛裁判赫南德茲離開大聯盟 網：終於解脫了

赫南德茲（Angel Hernández）是大聯盟最不受歡迎裁判，曾被球員票選為「最爛裁判」，如今有消息指出，現年62歲的他即將從大聯盟退休。 據「今日美國」記者奈登賈爾（Bob Nighten

MLB／客隊洋基票房比道奇好！教士牛棚跨場連10K寫隊史紀錄

洋基與教士隊今天進行系列賽第3戰，教士靠著6下4分大局，以5：2戰勝洋基，避免系列賽橫掃，教士牛棚投手亞斯特拉達（Jeremiah Estrada）也寫下鬼神紀錄。 教士與洋基3連戰共吸引13萬

MiLB／劉致榮2A先發單局挨3轟吞首敗 陳聖平連4戰敲安

旅美波士頓紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發單局挨3轟，總計投2局失掉4分，吞下個人本季首敗；響尾蛇隊2A野手陳聖平單場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。