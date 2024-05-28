MLB／最爛裁判赫南德茲離開大聯盟 網：終於解脫了
赫南德茲（Angel Hernández）是大聯盟最不受歡迎裁判，曾被球員票選為「最爛裁判」，如今有消息指出，現年62歲的他即將從大聯盟退休。
據「今日美國」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，不願具名的大聯盟官員向奈登賈爾透露，赫南德茲將退休，大聯盟過去2周與赫南德茲討論財務問題，在上周末達成協議。赫南德茲當地時間5月10日白襪與守護者隊的比賽後，就再也沒有擔任裁判，被梅斯（Jacob Metz）取代。
赫南德茲是古巴裔美國人，20歲開始擔任職業裁判，1993年成為大聯盟全職裁判，近年被球員和球迷們視為「最爛裁判」，去年因4月背部受傷缺席好幾個月，總共只執法10場，就判錯161個好壞球。
美媒《JOMBOY Media》今天也整理出許多赫南德茲的爭議判決，網友紛紛留言表示，「他終於做了一項正確決定」、「這是有史以來最棒的消息」、「這個人真恐怖，終於解脫了」。
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