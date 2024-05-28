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MLB／想念另一個自己 大谷透露投球復健進度球速已達80哩
本季投手角色「封印」中，大谷翔平坦言：「要說想不想念投球，當然是很想念。」他透露目前復健進度，每次練投大約60到70球，現在的投球距離約60呎、最快球速80哩（約129公里），距離、球數都在穩定拉長中。
5連敗中的道奇隊，今天原定面對大都會隊，比賽因雨延到明天進行雙重賽，大谷則在賽前接受媒體聯訪，全長約13分鐘。
對於目前的投手復健進度，他表示，上周投球距離拉到60呎，目前最快球速80哩，「要說目前進度到哪，還有點太早，但我認為有在持續前進中。」
被問到是否想念投球，大谷表示，「在投球的那一天，會有種微妙的緊張感，我想所有先發投手都能體會這點，所以要說想念嘛，我確實是很想念那樣的氛圍，但現在我只能一步一步來，希望可以穩定朝正確的方向前進。」
大谷也在這次訪問中再次被問到水原一平事件對自己的影響，而他坦言事情發生之後，自己面臨最大的問題是睡眠是否充足，但他認為這並沒有影響到自己的球技，「我相信只有擁有堅定的球技，在任何心境狀態下都能好好發揮，不受場外事情影響。」
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