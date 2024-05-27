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MLB／客隊洋基票房比道奇好！教士牛棚跨場連10K寫隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
教士牛棚投手亞斯特拉達。 路透
教士牛棚投手亞斯特拉達。 路透

洋基教士隊今天進行系列賽第3戰，教士靠著6下4分大局，以5：2戰勝洋基，避免系列賽橫掃，教士牛棚投手亞斯特拉達（Jeremiah Estrada）也寫下鬼神紀錄。

教士與洋基3連戰共吸引13萬4081人次進場，創教士主場3連戰紀錄，先前紀錄是2周前與道奇隊交手的13萬3970人。

前5局雙方戰成0：0平手，6上洋基索托（Juan Soto）擊出長打先馳得點，但6下教士靠著對手失誤、保送和串聯安打，打回4分，奠定比賽勝基。

教士牛棚亞斯特拉達本場面對5人次全部投出三振，賽後防禦率降至0.59。他跨場連續三振10名打者，創教士隊史紀錄，先前紀錄是2007年皮維（Jake Peavy）的連9名打者，他當年奪下國聯塞揚獎。亞斯特拉達受訪時表示，自己投球時沒想太多，「比賽前有很多事要考慮，但我拿到球時，就知道我已和捕手準備好上場作戰。」

洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）本場3打數1安打，選到1保送，他連19戰敲安追平傳奇球星基特（Derek Jeter）的紀錄，洋基隊史紀錄是狄馬喬（Joe DiMaggio）1941年創下的連56場，這同時是大聯盟最長紀錄。

教士 洋基 道奇

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