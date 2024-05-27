MLB／藍鳥菊池雄星遭打爆 老虎再見三分砲帶走勝利

藍鳥客場對戰老虎，先發的日籍球星菊池雄星此戰三局投球中被打出8支安打，丟掉5分。老虎靠著維爾林（Matt Vierling）在比賽中擊出兩支全壘打，包括第九局的再見三分砲，幫助老虎以14-11擊敗藍鳥。

維爾林在這場比賽中擊出4支安打，追平了他職業生涯的單場最高紀錄，敲兩轟並貢獻4分打點。談到九下擊出再見轟，他表示，「我和哥哥在後院總是會模擬這樣的情況，當這種情況真的發生時，這感覺非常酷。」

Matt Vierling's second homer of the game is a three-run #walkoff blast! #MLBSundayLeadoff pic.twitter.com/VLDTMc502Q — MLB (@MLB) 2024年5月26日

今日5打數繳出3安貢獻1分打點的托克爾森（Spencer Torkelson），談到維爾林今天的表現時說道，「他是個很容易讓人為他加油的球員，看到他在關鍵時刻挺身而出，我們對他充滿信心，他也確實做到了。」

維爾林九下擊出再見三分砲。 路透

此戰兩隊上演打擊大戰，老虎在前三局就從菊池雄星手中攻下5分，五局打完後以8:3領先，終場以14:11擊敗藍鳥。全場打下14分創下老虎隊本賽季單場得分最高紀錄，17支安打也追平本賽季單場安打數的最高紀錄。