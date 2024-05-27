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MiLB／劉致榮2A先發單局挨3轟吞首敗 陳聖平連4戰敲安
旅美波士頓紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發單局挨3轟，總計投2局失掉4分，吞下個人本季首敗；響尾蛇隊2A野手陳聖平單場4打數敲1安、近期連4場出賽敲安。
美國職棒小聯盟2A賽事紅襪隊今天與科羅拉多洛磯隊2A交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮開賽就有狀況，1局上被首名打者敲出陽春砲，1人出局後被敲安打，接著依序被敲出2分砲、陽春砲，單局挨3轟、失掉4分。
劉致榮2局上對首名打者投出保送，但及時回穩，1人出局後再連飆2次三振、沒有失分，2局投完球隊1比4落後時退場。
紅襪隊僅在4局下再拿2分，洛磯隊7局上攻下3分、9局上多添1分保險分，紅襪隊無力追分終場以3比8吞敗。
劉致榮今天總計用33球投2局，被敲出4支安打包括3發全壘打，投出3次三振、1次保送，失掉4分責失分，吞下本季首敗，賽後防禦率4.50。
亞利桑那響尾蛇隊2A今天與堪薩斯市皇家隊2A交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打9棒、守二壘，單場4打數敲出1支安打、有1得分，另外吞下1次三振，賽後打擊率1成79；球隊終場以7比6搶勝。
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