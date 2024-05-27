快訊

賴清德大膽展現台獨基因 拋「新兩國論」的底氣何在？

南亞科一改觀望態度？ 因應AI狂潮悄悄布局HBM市場

立委提案修勞基法 產假8周延長為12周、生二胎產假工資1.2倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／劉致榮2A先發單局挨3轟吞首敗 陳聖平連4戰敲安

中央社／ 台北27日電
效力紅襪小聯盟2A的劉致榮今天先發單局挨3轟，吞下個人本季首敗。圖取自紅襪官網。
效力紅襪小聯盟2A的劉致榮今天先發單局挨3轟，吞下個人本季首敗。圖取自紅襪官網。

旅美波士頓紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發單局挨3轟，總計投2局失掉4分，吞下個人本季首敗；響尾蛇隊2A野手陳聖平單場4打數敲1安、近期連4場出賽敲安。

美國職棒小聯盟2A賽事紅襪隊今天與科羅拉多洛磯隊2A交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮開賽就有狀況，1局上被首名打者敲出陽春砲，1人出局後被敲安打，接著依序被敲出2分砲、陽春砲，單局挨3轟、失掉4分。

劉致榮2局上對首名打者投出保送，但及時回穩，1人出局後再連飆2次三振、沒有失分，2局投完球隊1比4落後時退場。

紅襪隊僅在4局下再拿2分，洛磯隊7局上攻下3分、9局上多添1分保險分，紅襪隊無力追分終場以3比8吞敗。

劉致榮今天總計用33球投2局，被敲出4支安打包括3發全壘打，投出3次三振、1次保送，失掉4分責失分，吞下本季首敗，賽後防禦率4.50。

亞利桑那響尾蛇隊2A今天與堪薩斯市皇家隊2A交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打9棒、守二壘，單場4打數敲出1支安打、有1得分，另外吞下1次三振，賽後打擊率1成79；球隊終場以7比6搶勝。

劉致榮

延伸閱讀

MiLB／陳柏毓小聯盟先發無關勝敗 鄭宗哲1安1打點1盜

中職／大紀錄栽在1顆不營養滾地球 悍將投捕都認是安打

MLB／道奇遭完封日…大谷翔平敲安寫隊史僅次曼尼紀錄

MiLB／劉致榮本季首度2A出賽 中繼3局飆5K無失分

相關新聞

MLB／大谷安打助隊躲過完封…道奇卡彈吞最慘5連敗 教頭預告改變打線時刻到了

道奇隊的近況有多混亂？今天第6局連貝茲（Mookie Betts）都上演記錯出局數的烏龍，打線遭到封鎖，直到9局上才靠大...

MLB／3年前曾斷右膝！勇士MVP亞古納左膝十字韌帶斷裂 本季報銷

勇士隊今天以8：1擊敗海盜隊，卻出現一位重大傷兵，去年國聯年度MVP、當家球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）...

MLB／「他當時像在孤島上」 道奇教頭1舉動安撫投手感動球迷

道奇今天以1：4不敵紅人隊，3連戰遭到橫掃、吞下5連敗，總教練羅伯茲（Dave Roberts）在比賽中卻有一幕帶來佳評...

MLB／勇士MVP亞古納整季報銷 塞爾：不希望任何人遇這種事

勇士隊今天在「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）7局失1分好投領軍下，以8：1擊敗海盜隊，但明星球員亞古納（Ronald Acuña Jr.）傷退，檢查後確定為左膝十字韌帶斷裂，整季報銷。 亞

MLB／賈吉17轟登頂、生涯900安出爐 兩大數據超越大谷

「法官」賈吉（Aaron Judge）近況火熱，今天對教士隊之戰1局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，幫助洋基隊4：1獲勝，最...

MiLB／劉致榮2A先發單局挨3轟吞首敗 陳聖平連4戰敲安

旅美波士頓紅襪隊小聯盟2A投手劉致榮今天先發單局挨3轟，總計投2局失掉4分，吞下個人本季首敗；響尾蛇隊2A野手陳聖平單場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。