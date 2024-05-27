千名熱血青年齊聚台中 首屆「緯來電視高中街舞大賽」氣氛熱鬧

首次舉辦的「緯來電視高中街舞大賽」昨天（26日）於台中火車站熱力登場，千名高中街舞選手與加油團齊聚中市尬舞交流，場面熱鬧吸引滿場觀眾觀賽。主辦單位緯來電視董事長李鐘培、體育台長文大培為表重視，親自到現場督導；台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場力挺，感謝主辦單位中華體育總會及緯來電視台，提供熱愛街舞的青年學子交流的平台，盡情展現自我與青春，完成夢想。

李昱叡表示，盧市長上任後即推動「台中盃」街舞大賽，提供在地的街舞愛好者交流競技的舞台；市府也跨局處整合空間資源，包括台中捷運舊社站、火車站二樓平台以及台灣大道市政大樓川堂等，積極推展街舞運動。

文大培表示，此屆賽事為全國性規模，高規格設置軟、硬體設施，更出動超過10架專業轉播攝影機及高畫質轉播車進行拍攝與製播；活動邀請去年亞運霹靂舞代表隊的教練蘇志鵬擔任活動執行總顧問，由多位具有國際賽事指導經驗、藝人御用舞蹈老師如一德、TIM、DINDIN及大嘴老師等擔任評審，現場除參賽選手表演，亦有AcQUA源少年表演、擔任頒獎嘉賓，氣氛熱鬧，展現街舞運動的魅力。

運動局強調，今天賽事開放全國高中職報名，深受年輕人歡迎。台中家商高二黃同學表示，現場跳街舞如同在真實攝影棚錄製，能在台中比賽相當開心，期許自己全力以赴，順利晉級與全國強隊一決高下。

運動局指出，今天賽事成績將在明天（28日）於官方平台公布，晉級隊伍將分別在6、7月於攝影棚內舉行最終決賽，所有精采表演將會以節目形式於電視播出。期盼透過賽事的推動，讓台中街舞運動實力與國際接軌。

今天活動人員出席踴躍，包括運動局長李昱叡、緯來董事長李鐘培、體育台長文大培、中華民國體育運動總會執行副秘書長張武隆、中區區長林忠訓皆到場為參賽者應援。