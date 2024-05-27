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MLB／3年前曾斷右膝！勇士MVP亞古納左膝十字韌帶斷裂 本季報銷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
勇奪去年國聯年度MVP的亞古納(右)因左膝前十字韌帶斷裂，必須動刀治療，本季確定報銷。 路透社
勇奪去年國聯年度MVP的亞古納(右)因左膝前十字韌帶斷裂，必須動刀治療，本季確定報銷。 路透社

勇士隊今天以8：1擊敗海盜隊，卻出現一位重大傷兵，去年國聯年度MVP、當家球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）在跑壘時傷退，球團起初回報左膝痠痛，隨後進一步診斷顯示左膝前十字韌帶斷裂，必須動刀治療，本季確定報銷。

亞古納今天首局就敲二壘打，卻在壘間啟動後急煞倒地，比賽因此暫停一段時間，他當時還能自行走下場，球團回報為左膝痠痛，但經過MRI核磁共振檢查結果卻大不妙。

亞古納在2021年7月就曾因接飛球弄斷右膝前十字韌帶，缺席10個月才重返賽場，這回輪到左膝前十字韌帶，這一動刀確定本季報銷。

診斷結果出爐之前，亞古納在今天賽後受訪提到，「我感覺沒有上次疼痛，狀況應該不是太糟。」他還原受傷經過，當時預期捕手會緩慢回傳球給投手，所以朝三壘蠢蠢欲動，但那一球回傳比自己預期更快，因此回身急煞導致膝蓋扭了一下。

亞古納 勇士 海盜

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