MLB／勇士MVP亞古納整季報銷 塞爾：不希望任何人遇這種事

勇士隊今天在「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）7局失1分好投領軍下，以8：1擊敗海盜隊，但明星球員亞古納（Ronald Acuña Jr.）傷退，檢查後確定為左膝十字韌帶斷裂，整季報銷。

亞古納1局上敲出二壘安打，但後續在進行離壘動作時，沒有和人接觸竟突然滑倒，他隨後露出痛苦表情，在防護員陪同下退場。據勇士球團說法，亞古納MRI檢查結果出爐，左膝十字韌帶完全撕裂，將動手術治療，確定本季報銷。

Ronald Acuña Jr. exits the game due to a non-contact injury on the bases. pic.twitter.com/RHZCJ9ldBe — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) 2024年5月26日

亞古納上季敲出41轟106分打點，上演73次盜壘成功，打擊率0.337，奪下國聯MVP。本季出賽48場，累積4轟15分打點16盜壘，打擊率0.246。

塞爾今天用97球完成7局，投出8K和1保送，只被敲4安，失1分，防禦率2.02。他拿到先發7連勝，5月出賽5場，32局只丟2分，防禦率0.56。

勇士本季出現許多傷病，先發捕手墨菲（Sean Murphy）和萊里（Austin Riley）都受傷，好不容易即將歸隊，如今又傳出亞古納受傷的消息，塞爾受訪時表示，「你永遠不希望場上任何人遇到這種狀況，他是這支球隊的重要成員，也是這項運動最棒的球員之一，只能希望他一切都好。」