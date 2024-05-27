MLB／「他當時像在孤島上」 道奇教頭1舉動安撫投手感動球迷

道奇今天以1：4不敵紅人隊，3連戰遭到橫掃、吞下5連敗，總教練羅伯茲（Dave Roberts）在比賽中卻有一幕帶來佳評如潮，他在第8局親自上丘安撫投手，雙手環抱在他的肩頭，輕聲給予鼓勵，讓許多社群網站都大讚：「你可以質疑他是不是一位好教頭，但無法質疑他是一位好人。」

引起討論的畫面出現在此役8局下，拉米瑞茲（Yohan Ramírez）登板，兩出局後，先被艾斯皮諾（Santiago Espinal）敲出安打，接著是連續2顆觸身球，拉米瑞茲的心情看似動搖，這時羅伯茲親自上丘。

羅伯茲雙手環繞拉米瑞茲的肩膀，在他的耳邊細語，給予鼓勵，接著讓他繼續留在投手丘上，抓下第3個出局數。

羅伯茲解釋當下動機，他說：「看著他，我能感受到他當下的腦海、心思正在想些什麼，我沒有在大聯盟投過任何一局，但我知道有時你會感覺自己像在孤島上，而我希望告訴他們我就在他們身後。」

暖心畫面掀起熱議，球迷大讚：「我看過很多教練說都力挺選手，但今天羅伯茲告訴他們這才是實際作為」；Dodgers Nation記者麥凱恩（Doug McKain）留言：「你可以質疑他是不是一位好教頭，但無法質疑他是一位好人，你絕對找不到任何一位不想為他效力的選手。」