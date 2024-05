MiLB／李灝宇本季第5轟出爐 對手海盜2A鄭宗哲跑回致勝分

美職老虎隊2A李灝宇今天敲出本季第5發全壘打,同場海盜隊2A的鄭宗哲跑回致勝分;紅雀隊1A的林振瑋雖然先發3.1局失7分,不過飆出162.5公里球速,成為目前台灣最速火球男。

Hao-Yu Lee turns on this pitch for his 5th home run of the year. @SamLebo14 on the call. pic.twitter.com/8tHkfeIVij