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MLB／賈吉17轟登頂、生涯900安出爐 兩大數據超越大谷

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊賈吉（右）首局轟出2分砲，與隊友慶賀。美聯社
洋基隊賈吉（右）首局轟出2分砲，與隊友慶賀。美聯社

「法官」賈吉（Aaron Judge）近況火熱，今天對教士隊之戰1局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，幫助洋基隊4：1獲勝，最近拚出4連勝，穩居美聯東區榜首；賈吉已經連續4場比賽出現全壘打，本季17轟在大聯盟並列榜首，生涯第900支安打也出爐。

大聯盟本季賽事開打近兩個月，賈吉、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、太空人隊塔克（Kyle Tucker）17轟並列領先，接著是勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）15轟，道奇隊大谷翔平、費城人隊哈波（Bryce Harper）13轟在國聯並列第2。

賈吉今天面對教士先發投手希斯（Dylan Cease），首局在1出局一壘有人時，把83英里彈指曲球轟向左外野，形成429英尺兩分砲，已是本月第11轟，希斯被打到就知大事不妙，露出失望的表情。

兩人4局上二度對決，賈吉又把86英里滑球打成左外野二壘打，帶動洋基這半局攻勢再下兩城，也是生涯9年第900支安打，本季累積18支二壘打在美聯排名第1。

賈吉4打數2安打、吞下兩次三振，打點2、得分2，成為洋基贏球大功臣，整體攻擊指數（OPS）達1.050，超越大谷的1.034，長打率6成37也超過大谷的6成28，兩大數據都登上大聯盟第1，不過大谷打擊率3成38仍居榜首。

洋基投手史卓曼（Marcus Stroman）今天先發6局，只被揮出3支安打、無失分，優質表現奪下本季第4勝；教士直到8局下才靠塔提斯（Fernando Tatis Jr.）陽春砲破蛋，輸掉3連戰前兩戰。

洋基 賈吉

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