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MLB／今永昇太得知投1休10嚇一跳 小熊教頭康索有話說

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
今永昇太加入大聯盟後表現一鳴驚人。 美聯社
今永昇太加入大聯盟後表現一鳴驚人。 美聯社

小熊隊日籍左投今永昇太原定昨天登板先發，在聖路易對決紅雀隊，不過3連戰首戰因雨延賽，小熊總教練康索（Craig Counsell）原本可讓今永今天就上場，卻做出完全不同的決定，他的下一場先發將延到30日在密爾瓦基對決釀酒人隊，今永收到指令也嚇一跳。

本季賽事開打近兩個月，今永出賽9場投出5勝、防禦率0.84，不但穩居大聯盟防禦率王，更是防禦率從1913年列入正式紀錄後，生涯前9場先發數字最低的投手。

今永過去在日職每周登板1場，今年轉戰大聯盟後只有兩次投1休4，有5次休5，還有1次休了6天才登板，康索今天宣布他的下一戰日期，意謂今永在19日對海盜隊之戰先發7局無失分後，足足休10天才輪到先發任務。

康索說：「今永可能對此感到有點驚訝，但他感覺很好。」

今永去年在橫濱隊22場先發投了148局，今年在小熊9場先發已投53.2局，康索認為這位30歲投手初登大聯盟，賽制、旅行、文化都不同，會承受更多壓力，從長遠來看，這種調度方式有益。

今永表示，康索有和他討論此事，這是漫長賽季，不只今年、還有明年和後年，同意教頭的決定。

大聯盟投手生涯前10場先發最低防禦率1.19，由博覽會隊羅傑斯（Steve Rogers）在1973年締造，今永30日首戰釀酒人很有機會改寫紀錄，他說：「真的不覺得疲累，隊友和球團工作人員幫我降低壓力，所以我感覺很棒。」

大聯盟 小熊隊 釀酒人

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