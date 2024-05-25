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MLB／講一下就被趕出場 哈波打1局收工太委屈「只是想聊聊」
國聯戰績第一的費城人隊，今天打到延長11局以2：3輸給國聯爐主洛磯隊，意外插曲是在第1局就早早折損主砲哈波（Bryce Harper），他因對主審好球帶有質疑，遭到驅逐出場，但溝通過程其實未見火氣，引起外界更多質疑主審瓦許（Brian Walsh）玻璃心，哈波賽後也有滿腹委屈，「我只是想跟他聊聊…」。
哈波此役只打1打席就下班，首局面對洛磯先發投手布拉克（Ty Blach）3球遭到三振，他對第2顆好球的落點有疑問，先是將頭盔用力往地上一甩，接著在打擊區上邊脫打擊手套，一邊與主審對話，講沒幾句就被大手一揮驅逐出場，連哈波都錯愕，趕緊上前試圖解釋，但已經挽不回局面。
哈波的對話過程看不出過激情緒，卻在一瞬間就被請出場，引起許多討論，許多社群網站貼出影片直批：「完全是個笑話！」
哈波賽後表示，「我確實摔了頭盔，但那不是因為對判決不滿，我只是問他第二顆好球的位置，然後他就把我趕出場了，我只是告訴他，我想要和他聊聊，我根本沒有咒罵或吼叫。」
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