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MiLB／鄧愷威3A持續低迷挨轟丟5分 鄭宗哲2A連5戰敲安

中央社／ 台北25日電
舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟（MiLB）3A先發登板，投2局挨轟，共失5分無關勝敗。 美聯社
舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟（MiLB）3A先發登板，投2局挨轟，共失5分無關勝敗。 美聯社

舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟（MiLB）3A先發登板，投2局挨轟，共失5分無關勝敗；匹茲堡海盜隊2A野手鄭宗哲維持手感，單場1安1打點，近期連5場出賽敲安。

巨人（San Francisco Giants）3A派鄧愷威先發交手聖地牙哥教士教士隊（San Diego Padres）3A，但鄧愷威開賽就稍有狀況，先投出保送，2人出局後又投出保送，接著被敲二壘打失掉1分，再讓打者敲出投手方向滾地球出局。

鄧愷威2局下被首名打者敲出陽春砲，1人出局後接連投出2次四壞保送，再因為隊友失誤多掉1分，2人出局後再接連被敲2支安打、再掉2分，2局投完退場休息。

鄧愷威總計用63球投2局，被敲出4支安打，投出1次三振、4次保送，失掉5分都是責失分，球隊終場以6比7吞敗，鄧愷威無關勝敗，賽後防禦率13.50。

海盜（Pittsburgh Pirates）2A對戰底特律老虎隊（Detroit Tigers）2A，鄭宗哲先發打1棒、守游擊，1局上選到四壞保送，3局上敲出三壘方向飛球出局，5局上犧牲觸擊形成雙殺，6局上吞下三振。

8局上海盜4比3領先再有攻勢，靠觸身球保送、二壘打攻占得點圈，鄭宗哲敲出右外野方向安打替球隊多添1分保險分，隊友攻勢延續再攻下1分，海盜9局上再拿2分，終場以8比3搶勝。

鄭宗哲總計3打數敲出1支安打，吞下1次三振、有1次保送，貢獻1分打點、跑回1得分，賽後打擊率2成22。

海盜 鄧愷威 鄭宗哲

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