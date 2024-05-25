MLB／41歲韋蘭德活到老K到老 生涯3377K跨入史上前10
活到老、K到老，41歲韋蘭德（Justin Verlander）今天面對運動家隊先發6局失2分（責失1分），送出本季個人單場新高的9次三振，生涯累積3377K，超越麥達克斯（Greg Maddux），攀上大聯盟生涯三振榜第10。
太空人隊今天以6：3擊敗運動家，韋蘭德以99球投6局，被敲8安打，首局因游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）的失誤開啟危機，最終丟掉1分，第5局則是挨了布勒戴（JJ Bleday）的陽春砲。
韋蘭德賽前累積3368K，逼近麥道斯的3371K，此役第2局面對托羅（Abraham Toro）飆出單場第4K，正式超越麥達克斯的數字，單場9K入袋後，目前以3377K排名史上第10位。
韋蘭德下一個追逐的目標還有些遙遠，強森（Walter Johnson）3508K排名第9，史上第一的寶座上則是萊恩（Nolan Ryan）的5714K。
此外，韋蘭德的三振數為現役選手之最，在他之後有薛則（Max Scherzer）3367K、克蕭（Clayton Kershaw）2944K，兩人目前都在60天傷兵名單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言