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MLB／一棒打飛敵隊球迷爆米花 釀酒人康崔拉斯簽名還想賠門票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
康崔拉斯賽後簽名在被自己全壘打打凹的爆米花桶上。圖／取自釀酒人官方X
康崔拉斯賽後簽名在被自己全壘打打凹的爆米花桶上。圖／取自釀酒人官方X

釀酒人隊今天作客芬威球場，以7：2擊敗紅襪隊，捕手康崔拉斯（William Contreras）3局上的兩分砲，打掉「綠色怪物」上兩位球迷的爆米花，釀酒人轉播球評、前大聯盟投手迪拉德（Tim Dillard）馬上為他們補償送上新的爆米花，康崔拉斯賽後也為他們的爆米花桶簽名，還允諾：「如果希望我賠償，我可以提供幾張門票。」

有趣畫面出現在3局上，康崔拉斯的全壘打一棒掃向左外野全壘打牆，打在「綠色怪物」上，而附近的球迷忙著閃球，一時之間忘了保護食物，這球反彈後正好打在球迷的爆米花桶上，瞬間爆米花飛天。

轉播單位隨後找上這對身著紅襪球衣的夫婦瑞秋．巴納（Rachel Barna）、麥克．巴納（Michael Barna），訪問過程中，迪拉德悄悄來到兩人身後，「我聽說這裡有人掉了爆米花」，他代替釀酒人送上新的爆米花。

康崔拉斯賽後受訪談到這記全壘打也直呼難忘，「我想不管是我或是那對球迷，應該都不會忘記。」他也在賽後與巴納夫婦碰面，簽名在那個被他打凹的爆米花桶上，康崔拉斯也透露：「我告訴他們，如果他們希望我賠償爆米花，我可以提供幾張門票。」

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紅襪 釀酒人

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