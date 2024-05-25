MLB／皇家轟垮光芒狂掃7連勝 連5戰至少得8分平隊史紀錄

皇家隊最近真的打瘋了！今天在作客光芒隊的賽事中，打線再度大爆發，以8：1大勝，護送本季大放異彩的盧戈（Seth Lugo）拿下5連勝，同時也是球隊近期的7連勝，在美聯中區持續緊追龍頭守護者隊，勝率在美聯高居第3，本季表現可謂脫胎換骨。

皇家先發投手盧戈成為球隊休賽季最棒的投資，今天他先發7局只被敲出4支安打，失分發生在首局，光芒靠著安打與保送擠成滿壘，亞朗達（Jonathan Aranda）的滾地球換回全場唯一1分，此後盧戈迅速回穩，在接下來的比賽只讓光芒再上過一次得點圈，還一度解決14名打者中的13名，賽後將防禦率降至1.74，穩居美聯防禦率王。

盧戈本季投出王牌身手，堪稱是皇家休賽季一大驚喜。 路透社

盧戈表示，他對於首局掉分感到沮喪，這是皇家最近54局以來首次落後，但也很快做出調整，「今晚我必須戰鬥，今天的球路不是在最好的狀態，但當我們的進攻如此火燙，這有助於我站穩步伐，作為先發投手，當然就是盡可能拉長局數，能投滿7局對投手十分重要。」

皇家在4局上掀起反攻，單局攻下2分超前，下一局麥西（Michael Massey）的三分砲更進一步打垮光芒，今天皇家拿下8分，連5場比賽至少得8分，追平1978年的隊史紀錄，大聯盟上一次有球隊達成這項成、就是2021年的道奇隊。

皇家收下7連勝，賽後戰績來到33勝19敗，上季皇家直到8月1號才拿到第33勝、前52場比賽只拿下15勝，顯然是截然不同的2支球隊。

皇家主帥奎特拉羅（Matt Quatraro）說：「要用一個詞形容他們，我會說是『無情』，他們始終保持一致性，這證明上上下下的球員都有出色的擊球能力，一棒接一棒傳給下一個人。」