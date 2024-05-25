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MLB／達比修有15分鐘被洋基狂炸4轟 全數飛過400呎超狠
洋基隊今天在15分鐘內燃放4次煙火秀，4轟全數超過400呎，教士隊日籍投手達比修有成為苦主，被炸得暈頭轉向，最終仍完成5.2局投球，被敲9安打、狂失7分，在0：7落後時退場。
達比修至今天賽前累積連25局未失分，此役卻遭遇洋基打線震撼教育，首局沃爾普（Anthony Volpe）三壘打開路後靠高飛犧牲打跑回分數只是序曲，洋基第2局索托（Juan Soto）兩分砲、賈吉（Aaron Judge）陽春砲、史丹頓（Giancarlo Stanton）兩分砲連環狙擊，單局灌進5分。
洋基的煙火秀還沒結束，達比修在第4局再被托瑞斯（Gleyber Torres）掃出一發陽春砲。
達比修在15分鐘內被狂炸4發全壘打，飛行距離最遠為索托的423呎、最近為賈吉的409呎，前3轟外野手都無追球意圖，一打到就知道留不住了，只有托瑞斯這一發，中外野手梅里爾（Jackson Merrill）意思意思跑了一下。
達比修單場挨4轟為大聯盟生涯第4次，前一次為去年7月24日面對海盜隊4.1局挨4轟、失7分吞敗。
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