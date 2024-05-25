快訊

台灣藝人表態潮？張鈞甯「不支持台獨」 王心凌10字衝熱搜

女照顧父母「想跟兄弟平分遺產」不妥？呂秋遠：遺產與感情不是一分耕耘就一分收穫

賴清德演說超出美預期 為何陸批美力道更勝對台不滿

MLB／大谷翔平超強吸金力 代言665元瓶裝茶2天完售

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平果然有超強吸金力！ 路透
大谷翔平果然有超強吸金力！ 路透

道奇隊日本球星大谷翔平才剛當上Oi Ocha品牌代言人，立刻展現吸金能力，一瓶3240日圓（約台幣665元）的就任紀念茶，開賣兩天就完售，日本網友也驚訝說：「影響力太強了吧。」

伊藤園在4月30日與大谷翔平簽下全球代言人的合約，本月20日公開代言廣告，是大谷翔平白色T恤 ，瀟灑地站在種植Oi Ocha原料的廣闊茶田裡，左手拿著一瓶Oi Ocha遠望著遙遠的天空。

22日Oi Ocha更為大谷翔平推出紀念款瓶裝茶，分別為「MEGAMI」、「SEIMEI」兩款，一瓶要價3240日圓，而且是375毫升的容量，一般款是600毫升、160日圓（約台幣32元），若以容量加上價錢計算，紀念款比一般款貴上32倍。

即使如此，Oi Ocha官方X（舊稱推特）也在昨天宣告大谷翔平就任紀念款瓶裝茶已經完售，日本網友紛紛說：「不意外」、「原本想買個紀念結果已經賣完」。

大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平3滾2飛出不了內野 道奇被紅人3轟打爆

MLB／道奇遭完封日…大谷翔平敲安寫隊史僅次曼尼紀錄

MLB／聽到被代打大谷翔平驚呆 隊友惡作劇成功透露對話

MLB／大谷翔平購入2.5億元豪宅 有電影院、三溫暖

相關新聞

MLB／前田健太復出5局無失分 中止老虎淒慘5連敗

老虎隊日籍球星前田健太從病毒感染中康復歸隊，今天對藍鳥隊先發5局無失分，幫助球隊以6：2獲勝，成為終結5連敗的救世主，前...

MLB／曾戳大谷確認是不是人 紅人克魯茲自信一定跑贏他

大谷翔平來訪，紅人隊抓準商機，主場大美國球場（Great American Ball Park）周邊商品店推出印有大谷和...

MLB／大谷翔平超強吸金力 代言665元瓶裝茶2天完售

道奇隊日本球星大谷翔平才剛當上Oi Ocha品牌代言人，立刻展現吸金能力，一瓶3240日圓（約台幣665元）的就任紀念茶...

MLB／大谷翔平3滾2飛出不了內野 道奇被紅人3轟打爆

道奇隊投手群11次四死球保送釀禍，給了紅人隊產出「重量級」全壘打的機會，紅人第6局滿貫砲帶動6分大局，終場以9：6擊敗道...

MiLB／鄭宗哲2A敲2分砲本季第5轟 李灝宇同場選2保送

美職匹茲堡海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天敲出本季第5發全壘打，全場敲出雙安、包辦2打點，還演出盜壘成功；同場出賽的底...

MLB／白襪再見妨礙守備…金鶯驚險贏球也傻住 裁判解釋理由

金鶯隊今天以8：6擊敗白襪隊，但結局來得有點突兀，9局下1出局，白襪敲出內野高飛球被接殺，結果跑者又被判妨礙守備，裁判瞬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。