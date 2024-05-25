MLB／大谷翔平超強吸金力 代言665元瓶裝茶2天完售

道奇隊日本球星大谷翔平才剛當上Oi Ocha品牌代言人，立刻展現吸金能力，一瓶3240日圓（約台幣665元）的就任紀念茶，開賣兩天就完售，日本網友也驚訝說：「影響力太強了吧。」

伊藤園在4月30日與大谷翔平簽下全球代言人的合約，本月20日公開代言廣告，是大谷翔平白色T恤 ，瀟灑地站在種植Oi Ocha原料的廣闊茶田裡，左手拿著一瓶Oi Ocha遠望著遙遠的天空。

22日Oi Ocha更為大谷翔平推出紀念款瓶裝茶，分別為「MEGAMI」、「SEIMEI」兩款，一瓶要價3240日圓，而且是375毫升的容量，一般款是600毫升、160日圓（約台幣32元），若以容量加上價錢計算，紀念款比一般款貴上32倍。

即使如此，Oi Ocha官方X（舊稱推特）也在昨天宣告大谷翔平就任紀念款瓶裝茶已經完售，日本網友紛紛說：「不意外」、「原本想買個紀念結果已經賣完」。