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MLB／大谷翔平3滾2飛出不了內野 道奇被紅人3轟打爆

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷此戰5打數繳白卷，打擊率下滑到3成40。 美國聯合通訊社
大谷此戰5打數繳白卷，打擊率下滑到3成40。 美國聯合通訊社

道奇隊投手群11次四死球保送釀禍，給了紅人隊產出「重量級」全壘打的機會，紅人第6局滿貫砲帶動6分大局，終場以9：6擊敗道奇；大谷翔平5打數繳白卷，打擊率下滑到3成40。

道奇今天在客場展開與紅人的3連戰，此役也是大谷首度在尚未開轟過的大美國球場先發出賽，日本媒體關注他的全壘打版圖能否解鎖第26座球場，結果空手而歸。

大谷前3打席都擊出內野滾地球，1球打向三壘、2球打向游擊，第4、5打席都是游擊上方飛球出局，唯一有貢獻的打席是第2局在一出局、二三壘有人時的游擊方向滾地球帶有1分打點，助陣道奇攻下單局第4分。

紅人第6局滿貫砲帶動6分大局，終場以9：6擊敗道奇。 美聯社
紅人第6局滿貫砲帶動6分大局，終場以9：6擊敗道奇。 美聯社

道奇先發投手帕克斯頓（ames Paxton）投4.2局失5分，首局在2保送之後挨了史提爾（Spencer Steer）的三分砲，道奇雖然很快為他逆轉戰局，但5局下的投球再現危機，先是挨了柴斯費爾德（Stuart Fairchild）的陽春砲，兩出局後再投出保送被換下。

接替的後援投手提油救火，拉米瑞茲（Yohan Ramírez）面對3人次都是保送，包括1次四壞球、2次觸身球，先讓紅人擠回1分，維西亞（Alex Vesia）登板再被英迪亞（Jonathan India）掃出滿貫砲，紅人單局攻下6分。

紅人 道奇

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