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MLB／曾戳大谷確認是不是人 紅人克魯茲自信一定跑贏他

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平來訪，紅人隊抓準商機，主場大美國球場（Great American Ball Park）周邊商品店推出印有大谷和自家球星克魯茲（Elly De La Cruz）的一系列商品，自製對決話題；克魯茲賽前也被問到對壘大谷，他回應：「他很快，但我才是地表最快的男人。」

大谷過去曾在大美國球場替補出賽2場，留下2打席、1打數沒有安打，今年轉戰道奇後，這波與紅人的客場3連戰將是他首度在這裡先發出賽。

日本媒體賽前走訪大美國球場周邊，意外發現神奇商品，一系列T恤、三角旗、徽章、球等商品上印有「Elly vs. Shohei」等圖案，主打克魯茲與大谷同場過招，自製「重量級對決」。

克魯茲賽前受訪也被問到對戰大谷，他透過翻譯表示，「他的擊球很強勁，我一輩子沒看過有人那樣擊球，跑壘時也是拚命在衝，從來沒看過像那樣的選手。」若要比跑速，克魯茲自信表態，「我必須要說，我一定會贏。」

兩人去年曾在場上留下有趣畫面，克魯茲朝大谷的手臂戳一戳，貌似在確認他是人類或外星人，此舉也逗樂大谷歪頭一笑。但克魯茲表示，兩人還沒講過話，如果這波系列賽有機會想找機會和他說上幾句話，「我也想學學日文。」

克魯茲 大谷翔平 紅人

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