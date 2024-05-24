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MiLB／鄭宗哲2A敲2分砲本季第5轟 李灝宇同場選2保送

中央社／ 台北24日電
美職匹茲堡海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天敲出本季第5發全壘打。 截圖自影片
美職匹茲堡海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天敲出本季第5發全壘打。 截圖自影片

美職匹茲堡海盜隊小聯盟2A台灣好手鄭宗哲今天敲出本季第5發全壘打，全場敲出雙安、包辦2打點，還演出盜壘成功；同場出賽的底特律老虎隊2A李灝宇則選到2次保送上壘。

海盜隊2A對上老虎隊2A的賽事，鄭宗哲先發打第5棒、擔任二壘手，2局上海盜隊2A攻下大局，鄭宗哲敲出安打後順利盜上二壘，並靠著捕手失誤到三壘，單局第2度上場打擊則是擊出投手方向平飛球遭接殺。

鄭宗哲在4局上擊出左外野飛球出局，不過7局上二壘有人時，一棒轟出2分全壘打；9局上則是擊出投手方向滾地球出局。

總計鄭宗哲5打數敲出2支安打，包辦2打點、2得分，本季第5發全壘打出爐，並累積7次盜壘成功，目前打擊率2成20。

同場老虎隊2A的台灣選手李灝宇也出賽，先發打第3棒、擔任二壘手，2打數沒有敲出安打，不過選到2次四壞球保送上壘，本季目前打擊率2成47。終場海盜隊2A以11比5擊退老虎隊2A。

海盜 老虎 鄭宗哲

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