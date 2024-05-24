快訊

在野有人倒戈？ 民進黨團提案一度59票 藍委面面相覷

電動機車戰／電動機車銷量4年淪落到腰斬 砸錢補助為何還發不完？

首季七都房價全漲！ 一表看「這縣市」有多誇張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／白襪再見妨礙守備…金鶯驚險贏球也傻住 裁判解釋理由

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
白襪大好反攻氣勢毀在自己的妨礙守備，但這個判決讓總教練葛里佛很不滿上前抗議。 法新社
白襪大好反攻氣勢毀在自己的妨礙守備，但這個判決讓總教練葛里佛很不滿上前抗議。 法新社

金鶯隊今天以8：6擊敗白襪隊，但結局來得有點突兀，9局下1出局，白襪敲出內野高飛球被接殺，結果跑者又被判妨礙守備，裁判瞬間比賽宣告結束，就連金鶯野手都一臉茫然。

9局下面對2：8落後，白襪攻勢凶猛，開局就是2個保送、3支安打中間加上1次觸身球，連續6個人上壘，攻下4分，金鶯隊才靠三振拿下第1個出局數。

不料一、二壘有人時，班尼坦迪（Andrew Benintendi）敲出內野高飛球，韓德森（Gunnar Henderson）成功接殺，不過裁判也比出妨礙守備的手勢，瞬間讓比賽完結。

韓德森呆立原地一度不知道發生什麼事，原來是他向前接球時撞到二壘附近的馮恩（Andrew Vaughn），這個突如其來的結局也讓白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）也上來抗議，不過無法影響判決。

此戰裁判長強森（Adrian Johnson）在賽後解釋，班尼坦迪敲出的是內野高飛必死球，當下有宣判，但發生妨礙守備也是事實，無論有無影響野手後續接殺，「只要看到就要宣判。」即使先宣判內野高飛必死球，但跑者仍有可能推進壘包，當下仍是活球狀態。

葛里佛則表示，自己對於裁判的判決沒有意見，「我只是對於規則不太滿意。」

白襪 金鶯 韓德森

延伸閱讀

MiLB／守備撞到受傷 張育成本季第2次進傷兵

MLB／連2戰牛棚遭重擊 金鶯終止連106個系列賽未被橫掃紀錄

MLB／塔克老師上課囉！再轟雙響超車金鶯韓德森獨居全壘打王

MLB／金鶯韓德森15轟居首 大谷翔平13轟仍是國聯最猛

相關新聞

MLB／單局被巨人灌5分逆轉！牛棚搞砸海盜狀元優質先發勝投

海盜隊21歲狀元史肯斯（Paul Skenes）今天面對巨人隊，繳出6局失1分的優質先發，但勝投被牛棚搞砸，海盜連兩天被逆轉，以6：7不敵巨人。 史肯斯因高簽約金和屠殺小聯盟，獲得美國球迷關注，

MLB／洋基王牌柯爾助威！吉爾5月超狂成績比肩沙巴西亞

洋基火球男吉爾（Luis Gil）5月表現超狂，今天面對水手主投6局飆8K無失分，幫助洋基以5：0完封勝，吉爾也創下罕見隊史紀錄。 吉爾用96球投6.1局，投出8K和2保送，只被敲1安，無失分。

MLB／再見妨礙守備…金鶯驚險贏球也傻住 裁判解釋理由

金鶯隊今天以8：6擊敗白襪隊，但結局來得有點突兀，9局下1出局，白襪敲出內野高飛球被接殺，結果跑者又被判妨礙守備，裁判瞬...

MLB／水原驚天竊案大聯盟調查龜速？主席曝無能為力

大谷翔平前任翻譯水原一平爆發驚天竊案，大聯盟至今未見作為，主席曼弗瑞（Rob Manfred）對此澄清，這是因為他是透過...

MiLB／守備撞到受傷 張育成本季第2次進傷兵

台灣好手張育成今年運氣實在不佳，5月20日對戰白襪隊3A守備時不慎與隊友相撞，今天被球隊放入7天傷兵名單，也是本季第2度...

MLB／教士超賺交易！阿拉斯連兩場4安 隊友虧：留點給我們打

阿拉斯（Luis Arraez）的加入對教士隊無疑是巨大補強，加上今天又是單場4安打演出，加入球隊前17場敲出31支安打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。