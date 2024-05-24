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MLB／白襪再見妨礙守備…金鶯驚險贏球也傻住 裁判解釋理由
金鶯隊今天以8：6擊敗白襪隊，但結局來得有點突兀，9局下1出局，白襪敲出內野高飛球被接殺，結果跑者又被判妨礙守備，裁判瞬間比賽宣告結束，就連金鶯野手都一臉茫然。
9局下面對2：8落後，白襪攻勢凶猛，開局就是2個保送、3支安打中間加上1次觸身球，連續6個人上壘，攻下4分，金鶯隊才靠三振拿下第1個出局數。
不料一、二壘有人時，班尼坦迪（Andrew Benintendi）敲出內野高飛球，韓德森（Gunnar Henderson）成功接殺，不過裁判也比出妨礙守備的手勢，瞬間讓比賽完結。
韓德森呆立原地一度不知道發生什麼事，原來是他向前接球時撞到二壘附近的馮恩（Andrew Vaughn），這個突如其來的結局也讓白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）也上來抗議，不過無法影響判決。
此戰裁判長強森（Adrian Johnson）在賽後解釋，班尼坦迪敲出的是內野高飛必死球，當下有宣判，但發生妨礙守備也是事實，無論有無影響野手後續接殺，「只要看到就要宣判。」即使先宣判內野高飛必死球，但跑者仍有可能推進壘包，當下仍是活球狀態。
葛里佛則表示，自己對於裁判的判決沒有意見，「我只是對於規則不太滿意。」
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