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MLB／單局被巨人灌5分逆轉！牛棚搞砸海盜狀元優質先發勝投

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜隊21歲狀元史肯斯。 美聯社
海盜隊21歲狀元史肯斯。 美聯社

海盜隊21歲狀元史肯斯（Paul Skenes）今天面對巨人隊，繳出6局失1分的優質先發，但勝投被牛棚搞砸，海盜連兩天被逆轉，以6：7不敵巨人。

史肯斯因高簽約金和屠殺小聯盟，獲得美國球迷關注，生涯第2戰面對小熊隊繳出6局11K無失分的完美表現。今天是他生涯第3度登板，前3局無失分，但4上遭遇亂流，投出保送，又被查普曼（Matt Chapman）敲安，形成1出局一三壘有人局面，接著索勒（Jorge Soler）擊出滾地球送回1分，追成1：1平手。

海盜捕手巴特（Joey Bart）上個月被巨人DFA，他4上夯出石破天驚的滿貫砲回擊，史肯斯接下來2局都沒失分，退場後取得勝投資格。沒想到牛棚7上先掉1分，8上繼續放火，單局被巨人灌進5分，史肯斯勝投飛掉，海盜終場以1分之差輸球。

史肯斯用93球完成6局，投出3K和1保送，被敲6安，失1分，最快球速達100.3英里（約161公里），防禦率降到2.25。史肯斯賽後受訪時透露，「狀態不是最好，但還過得去。這就是巨人的比賽風格，他們不會吞很多三振，而是會把球打進場，總結來說，我對這場的表現還算滿意。」

史肯斯 巨人 海盜

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