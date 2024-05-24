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MLB／洋基投打5月瘋！賈吉開轟OPS破1 吉爾5連勝ERA0.59

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉(中)今天又開轟，在5月的打擊數據是打擊率3成91、上壘率5成33、長打率0.932。 法新社
賈吉(中)今天又開轟，在5月的打擊數據是打擊率3成91、上壘率5成33、長打率0.932。 法新社

洋基隊今天靠著吉爾（Luis Gil）6.1局8K好投，加上「法官」賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）再次攜手開轟，以5：0完封水手隊，賈吉靠著5月火燙表現將OPS衝破1，就連總教練也有些驚訝。

吉爾今天以96球投了6.1局，僅被敲1安，另有8次三振、2次保送，賽後防禦率2.11，5月至今5場先發是5勝0敗、防禦率0.59，洋基因王牌投手柯爾（Gerrit Cole）右肘受傷，才決定讓春訓表現不錯的吉爾進入先發輪值，他展現毫不遜色的身手。

而隊友也幫了一把，2局下史丹頓的陽春砲先馳得點，3局下賈吉也補上陽春砲，這是他的本季第15轟；7局下又追加3分，索托（Juan Soto）的適時安打，還有佛度戈（Alex Verdugo）、瑞佐（Anthony Rizzo）兩支高飛犧牲打。

賈吉此役4次打擊全上壘，2打數敲出1發全壘打、1支二壘安打，另選到2次保送，最近17場比賽賈吉敲出9轟，在5月的打擊數據是打擊率3成91、上壘率5成33、長打率0.932，也讓他的OPS來到1.027，排名大聯盟第4。

總教練布恩（Aaron Boone）在比賽中間忍不住跟首席教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）說：「這傢伙的OPS已經超過1.000了。」而布恩也認為，賈吉今天從第1個打席開始就做得非常好。

今天也是賈吉、史丹頓包含季後賽在內第40次同場開轟，排名隊史第5多，超越原本並列第6的波沙達（Jorge Posada ）、A-Rod（Alex Rodriguez），兩人開轟時洋基隊戰績是36勝4敗。

史丹頓 洋基 賈吉

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