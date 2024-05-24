MLB／洋基王牌柯爾助威！吉爾5月超狂成績比肩沙巴西亞

洋基火球男吉爾（Luis Gil）5月表現超狂，今天面對水手主投6局飆8K無失分，幫助洋基以5：0完封勝，吉爾也創下罕見隊史紀錄。

吉爾用96球投6.1局，投出8K和2保送，只被敲1安，無失分。5月吉爾出賽5場全摘下勝投，主投30.2局飆35K，防禦率僅0.59。據官網報導，吉爾成為洋基隊史1927年凱萊（Steve Kline）和2011年沙巴西亞（CC Sabathia）後，首位連5戰先發投滿6局，失分不超過1分的投手。

洋基火球男吉爾近況超火熱，他歸功於王牌柯爾的指導。 美聯社

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）即將歸隊，吉爾預計會繼續留在輪值，他日前受訪提到，柯爾會在訓練中大方分享投球秘訣，引發球迷熱議，因此當吉爾投球時，鏡頭多次轉到柯爾。

I love Gerrit Cole and I love Luis Gil pic.twitter.com/eb4FdOcXcs — Dan Rourke (@DanAlanRourke) 2024年5月23日

吉爾今天賽後也表示柯爾和投手教練布萊克（Matt Blake）頻繁對話對他很有幫助，「訓練的重點是傾聽和執行，這讓我知道如何在比賽中幫自己，確保投球機制相同且緊湊。」吉爾還在個人IG發限時動態，貼出柯爾的照片並寫道，「謝謝你老師！」

After delivering another great performance on the mound today Luis Gil posted this on his Instagram story.



The value that Gerrit Cole brings to this team is beyond impactful. It's awesome to see him lead the pitching staff even when he can't be on the field. pic.twitter.com/skcYrWZWbK — Aiden Béchamps (@ABechamps) 2024年5月23日

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）手感持續火燙，4次打擊都上壘，夯出本季第15轟，並列大聯盟第3。他受訪時也稱讚吉爾，「當球隊有柯爾這種塞揚投手倒下時，肯定會影響團隊士氣，但我們看到吉爾在場上，展現他受傷前的實力，簡直是一種享受。」