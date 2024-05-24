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MLB／洋基王牌柯爾助威！吉爾5月超狂成績比肩沙巴西亞

聯合新聞網／ 綜合報導
吉爾5月至今5場先發是5勝0敗、防禦率0.59，儼然成為新王牌。 美聯社
吉爾5月至今5場先發是5勝0敗、防禦率0.59，儼然成為新王牌。 美聯社

洋基火球男吉爾（Luis Gil）5月表現超狂，今天面對水手主投6局飆8K無失分，幫助洋基以5：0完封勝，吉爾也創下罕見隊史紀錄。

吉爾用96球投6.1局，投出8K和2保送，只被敲1安，無失分。5月吉爾出賽5場全摘下勝投，主投30.2局飆35K，防禦率僅0.59。據官網報導，吉爾成為洋基隊史1927年凱萊（Steve Kline）和2011年沙巴西亞（CC Sabathia）後，首位連5戰先發投滿6局，失分不超過1分的投手。

洋基火球男吉爾近況超火熱，他歸功於王牌柯爾的指導。 美聯社
洋基火球男吉爾近況超火熱，他歸功於王牌柯爾的指導。 美聯社

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）即將歸隊，吉爾預計會繼續留在輪值，他日前受訪提到，柯爾會在訓練中大方分享投球秘訣，引發球迷熱議，因此當吉爾投球時，鏡頭多次轉到柯爾。

吉爾今天賽後也表示柯爾和投手教練布萊克（Matt Blake）頻繁對話對他很有幫助，「訓練的重點是傾聽和執行，這讓我知道如何在比賽中幫自己，確保投球機制相同且緊湊。」吉爾還在個人IG發限時動態，貼出柯爾的照片並寫道，「謝謝你老師！」

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）手感持續火燙，4次打擊都上壘，夯出本季第15轟，並列大聯盟第3。他受訪時也稱讚吉爾，「當球隊有柯爾這種塞揚投手倒下時，肯定會影響團隊士氣，但我們看到吉爾在場上，展現他受傷前的實力，簡直是一種享受。」

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