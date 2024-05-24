MLB／大谷休兵日卻降打擊率 3天前偷點安打被改記失誤

道奇隊今天是休兵日，但日籍球星大谷翔平的打擊率卻悄悄下降，從0.354降低為0.348，原因是21日首打席偷點跑出的內野安打，被改記為投手失誤，但大谷打擊王的位置並未受到撼動。

21日道奇以6：4擊敗響尾蛇隊之戰，山本由伸先發6.1局失2分、送出8次三振，最終奪得本季第5勝，而大谷該場數據原先是3打數敲出1安打，為首局突襲短打點到投手曼特普利（Joe Mantiply）附近，一個高彈跳後就接到球，但傳一壘傳偏，讓大谷安全上壘，當時記錄為內野安打，但這球在當時已經引起討論，普遍認為更像是失誤。

Shohei Ohtani casually started off the day today with a bunt.



If Shohei can humbly go for a bunt, so can you! 🤝



🎥: @SportsNetLA pic.twitter.com/SMBByLyvy3 — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2024年5月21日

大聯盟在3天後做出記錄修正，今天更改為投手失誤，大谷當天數據變成3支0，打擊率也從昨天賽後的0.354變成0.348，仍領先教士隊阿拉斯（Luis Arraez）的0.341。