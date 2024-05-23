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MLB／勇士王牌左投有2位！弗里德再繳完投率斧頭幫宰小熊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士左投弗里德今天獨挑大樑，完投9局僅失2分。 美聯社
勇士左投弗里德今天獨挑大樑，完投9局僅失2分。 美聯社

勇士隊明星左投弗里德（Max Fried）今天先發出戰小熊隊表現威風八面，9局投球僅被敲出3支安打失2分，附帶9次三振，加上斧頭幫打線給予奧援，最終勇士就以9：2收下勝利，弗里德進帳本季第4勝，也是本季第2次上演完投勝。

弗里德今天完投9局僅用了105球，表現相當高效，只有在第6和第8局掉分，其中1分是非自責分，前5局甚至是無安打狀態，值得一提的是，弗里德最近5場先發當中，有3場比賽前5局無安打「亮燈」，成功從季初的迷航中反彈。

捕手搭檔達德諾（Travis d'Arnaud）受訪時讚道：「當他表現不佳時，他知道如何快速修正，他知道自己是個投手，不會嘗試做得過多，我認為這些都是王牌的特徵，他絕對是王牌。」

本季勇士強投史泰德（Spencer Strider）因TJ手術提前報銷，但弗里德狀況漸入佳境，加上交易來的老將塞爾（Chris Sale）也大復活繳出塞揚獎級別成績單，兩名左投成功分擔先發王牌責任。

弗里德說：「今晚，我想把重點放在攻擊打者，讓他們必須提早擊球時機，也讓自己變得更有侵略性，而非試圖將球控在邊邊角角，只想投出完美的好球。」弗里德生涯堪稱「小熊殺手」，累計6勝0敗，防禦率僅1.18。

勇士打線第2局由杜沃（Adam Duvall）的兩分砲率先發難、7局上國聯全壘打王歐蘇納（Marcell Ozuna）的三分砲將比分拉開至7：1，讓球隊吃下定心丸，歐森（Matt Olson）接續背靠背全壘打，勇士靠著這3發全壘打重擊收下勝利，距離分區龍頭費城人隊還有6場勝差。

勇士 小熊 手術

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