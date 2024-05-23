MLB／第一個打席決勝負！齊澤姆首局開轟助馬林魚1:0險勝

今天馬林魚隊和釀酒人隊上演了一場精采的投手戰，馬林魚左投盧薩多（Jesus Luzardo）繳出8局無失分生涯代表作，硬是壓過了釀酒人王牌投手培洛塔（Freddy Peralta）7局失1分的好投，加上開路先鋒齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）首局首打席開轟，最終就以1：0險勝。

Jazz Chisholm Jr. leads it off with a blast! pic.twitter.com/a5EbJkUfRx — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) May 22, 2024

盧薩多開季表現相當迷航，但自從傷兵名單回歸後表現一場比一場好，今天對釀酒人先發生涯新高的8局無失分，僅被敲出3支零星安打，另外送出4次三振，還一度連續解決17名打者，釀酒人打線只上過2次得點圈，「就像我說的，投出大量三振、讓球迷們震驚並不是我追求的目標，投得更長更為重要，讓球隊保有競爭力，並在一天結束時拯救牛棚。」

盧薩多說：「我知道我們的投手群在賽季初期就已經精疲力盡，，而我為試圖拯救他們而感到自豪。」從傷兵名單復出以來，盧薩多19.2局僅失2分，飆出19次三振，防禦率僅0.92。

外野手齊澤姆的首局首打席全壘打是雙方全場唯一1分，可說是第1個打席就決定了勝負，根據歷史統計，僅有30名球員在1：0賽事中敲出首局首打席全壘打。

齊澤姆說：「我們的開局和去年明星賽結束後的開局類似，都歷經了長時間的低潮，所以我們對於獲勝不會太驚訝，因為我們知道自己是一支很棒的隊伍。」齊澤姆生涯累計7支首局首打席轟，隊史排名第2。