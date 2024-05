MLB／第一個打席決勝負！齊澤姆首局開轟助馬林魚1:0險勝

今天馬林魚隊和釀酒人隊上演了一場精采的投手戰,馬林魚左投盧薩多(Jesus Luzardo)繳出8局無失分生涯代表作,硬是壓過了釀酒人王牌投手培洛塔(Freddy Peralta)7局失1分的好投,加上開路先鋒齊澤姆(Jazz Chisholm Jr.)首局首打席開轟,最終就以1:0險勝。

Jazz Chisholm Jr. leads it off with a blast! pic.twitter.com/a5EbJkUfRx