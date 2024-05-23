MLB／索托雙響引爆紐約主場 洋基4轟打垮水手止連敗

天才強打索托（Juan Soto）絕對是紐約球迷的新寵兒！今天他在對戰水手隊的比賽中再度爆發，5天內第2度上演單場雙響炮，率領條紋軍團打線4轟痛打水手，最終便以7：3捍衛主場，系列賽扳回一城。

首局洋基就靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）的兩分砲先馳得點，3局上索托逮住96英哩的速球，掃出左外野的兩分砲；下個打席面對相同位置的速球，索托再度毫不留情將球扛出左外野大牆，將領先擴大為5分，雖然水手捕手羅利（Cal Raleigh）第8局開炮追回3分，但佛度戈（Alex Verdugo）下個半局立即回敬兩分砲，比數也就此定調。

索托今年轉戰洋基表現精彩，本身充滿秀味的風格也深受紐約球迷喜愛，在他敲出今天第2支全壘打後，滿場球迷「MVP」呼聲不絕於耳，「這令人難以置信，我只要轉過身跟他們打招呼，他們就會陷入瘋狂，我知道看台上有很多多明尼加人，我試著向每個人打招呼，但我也必須專注比賽。」

對夢想為洋基打球的索托來說，每次在紐約主場比賽都是場盛會，球迷的熱愛代表著長期續留的邀請，索托說：「我很享受球賽的每一部份，打得很開心，你永遠不知道這樣的日子會持續多久，所以得努力享受每一秒，沉浸其中並繼續前進。」

今天敲出本季第14轟的賈吉持續5月份火燙手感，這是他本季第3次和索托同場開轟， 他賽後受訪時提到，每次洋基球迷對索托的歡呼聲都大到讓他起雞皮疙瘩，「我和他在一起時間不長，看到他在春訓投入精力，了解了他的日常訓練內容，並見證他的付出獲得了成功，這看起來很有趣，球迷們肯定很喜歡他上演的這場秀。」

賽後洋基收下美聯最多的第34勝，持續穩居美聯東區龍頭，和第2名的金鶯隊拉開至3場勝差。