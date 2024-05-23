MLB／連2戰牛棚遭重擊 金鶯終止連106個系列賽未被橫掃紀錄

今天金鶯隊持續在客場強碰紅雀隊，雙方今天進行「1.5」重賽，紅雀先是靠著高曼（Nolan Gorman）的致勝兩分砲、以3：1搶下首戰勝利；第2戰再突破金鶯牛棚上演一場逆轉勝，不只單日兩戰皆贏球，系列賽更是全勝而歸，終止金鶯連續106個系列賽沒被橫掃的紀錄。

昨天雙方打完6局上半戰成1：1平手，因雨勢過大延到今天續戰，高曼在8局下敲出超前兩分彈，加上牛棚勝利組順利守成，以3：1獲勝；第2戰由金鶯率先發難，第3局靠著安打和失誤攻下3分，不過這場比賽再度受到天氣干擾，因大雨延遲了85分鐘才再度開打。

重新開打後，雙方都進行了投手的更換，這給了紅雀突破的機會，第5局努特巴爾（Lars Nootbaar）的安打先幫球隊追回1分；第6局唐納文（Brendan Donovan）在一二壘有人之際，敲出二壘安打送回2名隊友，自己再靠著金鶯捕手麥肯（James McCann）傳球失誤跑回超前分，溫恩（Masyn Winn）下一局再敲出陽春砲添得保險分，最終以5：4逆轉獲勝。

這是金鶯自2022年5月以來首次在系列賽被橫掃，連續106個系列賽都至少拿1勝是歷史第3長紀錄，也是自1942年至1944年的紅雀後最長紀錄，「這2年來我們在球場上表現出色，我認為球隊對於這系列賽的內容感到失望，但我覺得我們打得比帳面上還要好。」金鶯主帥海德（Brandon Hyde）說。

海德提到：「我們只能一遍又一遍的試著翻頁，過去幾年我們一直擅長這麼做，這是球隊的特別之處。」

有趣的是，這不只是紅雀本季首次橫掃對手，也是繼去年7月19日對馬林魚隊後首次，這期間紅雀在有機會橫掃的比賽中戰績為0勝9敗，賽後紅雀戰績來到23勝26敗，距離外卡剩下1.5場勝差。