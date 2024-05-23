MLB／道奇遭完封日…大谷翔平敲安寫隊史僅次曼尼紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平今天首打席就敲安，但接下來靜悄悄，全隊敲出6支安打但攻勢有限，而響尾蛇隊則敲出9支安打包含2轟，道奇隊就以0：6吞下2連敗，本季第3次遭到完封，而大谷翔平效力道奇隊的第50場出賽，仍寫下罕見紀錄。

大谷翔平先發第2棒、指定打擊，1局下敲出一支左外野平飛安打，延續連4場敲安，3局下則是在1出局二壘有人時，二壘滾地出局，5局下無人出局、一二壘有人的好機會，大谷敲出中外野飛球出局，道奇隊這局也沒能得分。

7局下2出局後大谷翔平敲出一壘滾地球出局，此戰總計4打數1安打，打擊率下降到3成54，不過這是他效力道奇的第50場出賽，累積128個壘打數，排名隊史第2，第1名是2008年曼尼（Manny Ramirez）的137個壘打數。

而大谷翔平開季50場出賽成績是，打擊率3成54、13轟、13盜，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，過去只有4人曾在開季前50場完成3成50打擊率以上、10轟以上、10盜以上的成績，分別是2018年貝茲（Mookie Betts）、2005年羅伯茲（Brian Roberts）、1997年沃克（Larry Walker）以及1958年梅斯（Willie Mays）。

道奇隊今天6支安打得不到分數，響尾蛇隊則是5局上卡洛爾（Corbin Carroll）的三壘打敲回2分再靠暴投跑回1分，接著6局上沃克（Christian Walker）、8局上馬提（Ketel Marte）陽春砲都順利進帳分數。