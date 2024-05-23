MLB／王牌左投仙拚仙 皇家雷根斯飆12K技壓老虎史庫柏

最近氣勢如虹的皇家隊今天主場續戰老虎隊，雙方的王牌左投雷根斯（Cole Ragans）、史庫柏（Tarik Skubal）同場強碰，雷根斯先發6局狂飆生涯新高12次三振，力壓先發5局掉4分的史庫柏，率領皇家以8：3獲勝，將連勝紀錄推進到6場。

雷根斯、史庫柏均速分別高達96.2、96.5英哩，在全聯盟先發左投中分居第3和第4名，今天雷根斯先發6局僅被敲出1支安打，前5.2局甚至是無安打狀態，送出了12張國王笑臉，斬獲本季第4勝，「我投出幾次保送，速球也有點沒那麼到位，但總的來說，我的投球組合達到了功效，讓他們不斷失去平衡。」雷根斯說。

皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）說，如果雷根斯沒被敲安，會決定讓他續投，「我們會希望能出現奇蹟，期待打者都打第一球出局，現在他多了一天的時間能休息......我為這些傢伙感到高興，他們正在投入工作，態度也非常好，這就是你打球的目的。」

史庫柏僅投5局就掉4分，無論是局數還是失分都是本季最糟一役。 美聯社

面對目前在美聯塞揚獎票選中遙遙領先的史庫柏，皇家打線相當高效，第2局靠著連續的二壘安打攻下2分先馳得點，4、5兩局再各添1分，讓史庫柏僅投5局就掉4分，無論是局數還是失分都是本季最糟一役，史庫柏生涯在皇家主場表現宛如噩夢，拿下1勝5敗，防禦率高達6.44，是分區對手中最高。

史庫柏說：「我不知道發生了什麼，我今天投了許多高品質的球路，比帳面上看起來還要好，但運氣是棒球的一部份，每次上場我都追求卓越，但有時候你還是會受到點打擊，這就是比賽本質。」